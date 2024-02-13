Сенат США окончательно поддержал законопроект о помощи Украине

Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине. Фото:

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Ракурс

Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

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Однак це рішення ще не фінальне. Документ, який передбачає виділення цим трьом країнам майже 96 млрд дол. ще має розглянути Палата представників американського Конгресу. Спікер Майк Джонсон вже розкритикував цей документ. Про це повідомило агентство Reuters.

Не отримавши жодних змін у прикордонній політиці від Сенату, Палаті представників доведеться продовжувати працювати над цими важливими питаннями на власний розсуд, — зазначив він.

Повідомляється, що багато представників Республіканської партії прогнозували, що сенатський законопроект буде «мертвим» після прибуття до Палати.

Як відомо, закон повинні схвалити обидві палати Конгресу. Після цього його може підписати президент Джо Байден і через деякий час він почне діяти.

Законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню передбачає виділення цим країнам майже 96 млрд дол. При цьому 60 млрд дол. має піти на підтримку України, 14,1 млрд дол. на безпекову допомогу Ізраїлю, 9,2 млрд дол. на гуманітарну допомогу та 4,8 млрд дол. на підтримку регіональних партнерів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, 13 лютого американський Сенат ухвалив клопотання про припинення дебатів щодо законопроекту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Таке рішення підтримали 66 сенаторів (за необхідних 60). А проти проголосували 33 сенатори.

Джерело: Reuters