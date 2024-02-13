Ракурсhttps://racurs.ua/
ПВО сбила Х-59 возле Одессы, обломки повредили недострой, фото: Telegram/Силы обороны юга Украины
ПВО сбила Х-59 возле Одессы, обломки повредили недострой (ФОТО)https://racurs.ua/n192348-pvo-sbila-h-59-vozle-odessy-oblomki-povredili-nedostroy-foto.htmlРакурс
Війська рф атакували 12 лютого Одесу ракетою Х-59. Українська протиповітряна оборона збила її на підльоті до міста.
.
Про це повідомили у Силах оборони півдня. Уламки від ракети пошкодили ще незаселену недобудову та кілька багатоповерхівок у прибережній зоні. Травмованих немає.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...