ПВО сбила Х-59 возле Одессы, обломки повредили недострой, фото: Telegram/Силы обороны юга Украины

https://racurs.ua/n192348-pvo-sbila-h-59-vozle-odessy-oblomki-povredili-nedostroy-foto.html

Ракурс

Війська рф атакували 12 лютого Одесу ракетою Х-59. Українська протиповітряна оборона збила її на підльоті до міста.

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Про це повідомили у Силах оборони півдня. Уламки від ракети пошкодили ще незаселену недобудову та кілька багатоповерхівок у прибережній зоні. Травмованих немає.