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ПВО сбила Х-59 возле Одессы, обломки повредили недострой, фото: Telegram/Силы обороны юга Украины

ПВО сбила Х-59 возле Одессы, обломки повредили недострой (ФОТО)

13 фев 2024, 16:38
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Війська рф атакували 12 лютого Одесу ракетою Х-59. Українська протиповітряна оборона збила її на підльоті до міста.


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ППО збила Х-59 біля Одеси, уламки пошкодили недобудову, фото: Telegram/Сили оборони півдня України

Про це повідомили у Силах оборони півдня. Уламки від ракети пошкодили ще незаселену недобудову та кілька багатоповерхівок у прибережній зоні. Травмованих немає.

ППО збила Х-59 біля Одеси, уламки пошкодили недобудову, фото: Telegram/Сили оборони півдня України

ППО збила Х-59 біля Одеси, уламки пошкодили недобудову, фото: Telegram/Сили оборони півдня України

Источник: Ракурс


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