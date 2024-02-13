Оправдывал войну и убеждал верующих выезжать в рф - реальный срок получил настоятель храма УПЦ МП

https://racurs.ua/n192347-opravdyval-voynu-i-ubejdal-veruuschih-vyezjat-v-rf-realnyy-srok-poluchil-nastoyatel-hrama-upc-mp.html

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Завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму Дніпропетровської єпархії так званої УПЦ МП, який підтримав війну проти України.

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Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення рф та захоплення частини території України. А в особистих розмовах із парафіянами переконував їх виїжджати до росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати російським військам.

При цьому протоієрей не приховував, що очікує на захоплення Дніпропетровщини.

В СБУ імені затриманого не називають, але «Українська правда» з посиланням на власні джерела пише, що йдеться про Олександра Лунєгова — настоятеля «Храму Святителя Іоанна Милостивого» парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ в селі Письменне Васильківського району Дніпропетровської області.

Затримали його у вересні 2022 року.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436−2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 5 років тюрми.