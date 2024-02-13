ППО збила Х-59 біля Одеси, уламки пошкодили недобудову, фото: Telegram/Сили оборони півдня України

https://racurs.ua/ua/n192348-ppo-zbyla-h-59-bilya-odesy-ulamky-poshkodyly-nedobudovu-foto.html

Ракурс

Війська рф атакували 12 лютого Одесу ракетою Х-59. Українська протиповітряна оборона збила її на підльоті до міста.

.

Про це повідомили у Силах оборони півдня. Уламки від ракети пошкодили ще незаселену недобудову та кілька багатоповерхівок у прибережній зоні. Травмованих немає.