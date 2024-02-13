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ППО збила Х-59 біля Одеси, уламки пошкодили недобудову, фото: Telegram/Сили оборони півдня України

ППО збила Х-59 біля Одеси, уламки пошкодили недобудову (ФОТО)

13 лют 2024, 16:38
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Війська рф атакували 12 лютого Одесу ракетою Х-59. Українська протиповітряна оборона збила її на підльоті до міста.


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ППО збила Х-59 біля Одеси, уламки пошкодили недобудову, фото: Telegram/Сили оборони півдня України

Про це повідомили у Силах оборони півдня. Уламки від ракети пошкодили ще незаселену недобудову та кілька багатоповерхівок у прибережній зоні. Травмованих немає.

ППО збила Х-59 біля Одеси, уламки пошкодили недобудову, фото: Telegram/Сили оборони півдня України

ППО збила Х-59 біля Одеси, уламки пошкодили недобудову, фото: Telegram/Сили оборони півдня України

Джерело: Ракурс


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