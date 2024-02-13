Московиты запустили дезинформационную кампанию о якобы больших потерях ВСУ под Селидовым

https://racurs.ua/n192349-moskovity-zapustili-dezinformacionnuu-kampaniu-o-yakoby-bolshih-poteryah-vsu-pod-selidovym.html

Ракурс

Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині.

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Це російська ІПСО, повдіомив командувач напрямку «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

Таким чином противник відвертає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5-го до 11 лютого) — 2947 осіб, — повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».

Він додав, що 13 лютого о 10.40 московити обстріляли Покровський район Донецької області — вдарили з РСЗВ «Ураган» по смт Цукурине Покровського району.

Співробітники ДСНС обстежили місцевість та встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирних двоповерхових житлових будинки по вулиці Світла та легковий автомобіль. Постраждалих та загиблих немає.

Речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, відповідаючи на запитання «Новинарні» щодо безпідставності російського фейку, зазначив зокрема, що місто Селидове розташоване дуже близько від лінії фронту, і там у будь-якому разі не збирається разом стільки українських військовослужбовців.

Наразі тут немає полігону, бо це вже район виконання бойових завдань. Всі частини Донецького напрямку заперечили заяви про їхні нібито втрати, які виходять від противника.