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Защитники Украины ликвидировали более 398 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
1060 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n192364-1060-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 398 тис. 140 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 1060 осіб. Про це сьогодні, 14 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 433 танки;
- 12 тис. 43 бойові броньовані машини;
- 9 тис. 566 одиниць артилерійських систем;
- 984 одиниці РСЗВ;
- 671 одиницю засобів ППО;
- 332 літаки;
- 325 гелікоптерів;
- 7 тис .371 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 882 крилаті ракети;
- 24 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 12 тис. 662 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 523 одиниці спеціальної техніки.
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