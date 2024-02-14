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Защитники Украины ликвидировали более 398 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

1060 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

14 фев 2024, 08:23
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 398 тис. 140 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 1060 осіб. Про це сьогодні, 14 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 433 танки;
  • 12 тис. 43 бойові броньовані машини;
  • 9 тис. 566 одиниць артилерійських систем;
  • 984 одиниці РСЗВ;
  • 671 одиницю засобів ППО;
  • 332 літаки;
  • 325 гелікоптерів;
  • 7 тис .371 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 882 крилаті ракети;
  • 24 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 12 тис. 662 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 523 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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