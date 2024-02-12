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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
FPV-дроны уничтожили российскую бронетехнику под Бахмутом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192328-fpv-drony-unichtojili-rossiyskuu-bronetehniku-pod-bahmutom-video.htmlРакурс
Захисники України з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Перун» 42-ї Окремої механізованої бригади за допомогою FPV-дронів знищили під Бахмутом бронетехніку, якою рашисти намагалися дістатися до позицій українських військових.
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Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Війська противника намагались проїхати броньованою технікою до наших позицій під Бахмутом, але на заваді стали FPV-дрони підрозділу РУБпАК «Перун», — зазначається в описі відео. — Мінус 2 бляшанки та особовий склад всередині.
На відео показано моменти влучання FPV-дронів у бронетехніку, зняті їхніми камерами, а також наслідки влучань.
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