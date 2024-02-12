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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

FPV-дрони знищили російську бронетехніку під Бахмутом (ВІДЕО)

12 лют 2024, 22:58
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Захисники України з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Перун» 42-ї Окремої механізованої бригади за допомогою FPV-дронів знищили під Бахмутом бронетехніку, якою рашисти намагалися дістатися до позицій українських військових.


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Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Війська противника намагались проїхати броньованою технікою до наших позицій під Бахмутом, але на заваді стали FPV-дрони підрозділу РУБпАК «Перун», — зазначається в описі відео. — Мінус 2 бляшанки та особовий склад всередині.

На відео показано моменти влучання FPV-дронів у бронетехніку, зняті їхніми камерами, а також наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


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