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Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
FPV-дрони знищили російську бронетехніку під Бахмутом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192328-fpv-drony-znyschyly-rosiysku-bronetehniku-pid-bahmutom-video.htmlРакурс
Захисники України з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Перун» 42-ї Окремої механізованої бригади за допомогою FPV-дронів знищили під Бахмутом бронетехніку, якою рашисти намагалися дістатися до позицій українських військових.
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Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Війська противника намагались проїхати броньованою технікою до наших позицій під Бахмутом, але на заваді стали FPV-дрони підрозділу РУБпАК «Перун», — зазначається в описі відео. — Мінус 2 бляшанки та особовий склад всередині.
На відео показано моменти влучання FPV-дронів у бронетехніку, зняті їхніми камерами, а також наслідки влучань.
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