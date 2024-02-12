Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських позицій, скріншот відео
Дрон прикордонників знищив спостережний пункт рашистів на Харківському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192320-dron-prykordonnykiv-znyschyv-sposterejnyy-punkt-rashystiv-na-harkivskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Українські прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» дроном-камікадзе знищили спостережний пункт російських загарбників на Харківському напрямку.
.
Іншим дроном було знищено інженерну техніку рашистів. Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.
На відео, знятих камерами дронів-камікадзе, показано, як вони завдають ударів по російських загарбниках.
Коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...