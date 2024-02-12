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Ракурс
Уничтожение российских позиций, скриншот видео

Дрон пограничников уничтожил наблюдательный пункт рашистов на Харьковском направлении (ВИДЕО)

12 фев 2024, 18:58
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Українські прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» дроном-камікадзе знищили спостережний пункт російських загарбників на Харківському напрямку.


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Іншим дроном було знищено інженерну техніку рашистів. Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.

На відео, знятих камерами дронів-камікадзе, показано, як вони завдають ударів по російських загарбниках.

Коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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