Уничтожение российских позиций, скриншот видео

https://racurs.ua/n192320-dron-pogranichnikov-unichtojil-nabludatelnyy-punkt-rashistov-na-harkovskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Українські прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» дроном-камікадзе знищили спостережний пункт російських загарбників на Харківському напрямку.

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Іншим дроном було знищено інженерну техніку рашистів. Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.

На відео, знятих камерами дронів-камікадзе, показано, як вони завдають ударів по російських загарбниках.

Коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.