Мастерское попадание украинского дрона в оккупанта попало на видео

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Оператор українського FPV-дрона майстерно влучив у російського загарбника, попри спроби останнього втекти або відстрілюватися.
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Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Оператор дрона просто снайпер-ювелір, — наголошується в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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