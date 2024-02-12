Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

Мастерское попадание украинского дрона в оккупанта попало на видео

12 фев 2024, 17:59
999

Оператор українського FPV-дрона майстерно влучив у російського загарбника, попри спроби останнього втекти або відстрілюватися.


.

Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Оператор дрона просто снайпер-ювелір, — наголошується в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров