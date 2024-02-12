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Ракурс
Знищення російського загарбника, скріншот відео

Майстерне влучання українського дрона в окупанта потрапило на відео

12 лют 2024, 17:59
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Оператор українського FPV-дрона майстерно влучив у російського загарбника, попри спроби останнього втекти або відстрілюватися.


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Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Оператор дрона просто снайпер-ювелір, — наголошується в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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