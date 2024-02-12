Майстерне влучання українського дрона в окупанта потрапило на відео

Знищення російського загарбника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192318-maysterne-vluchannya-ukrayinskogo-drona-v-okupanta-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Оператор українського FPV-дрона майстерно влучив у російського загарбника, попри спроби останнього втекти або відстрілюватися.

.

Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Оператор дрона просто снайпер-ювелір, — наголошується в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.