Майстерне влучання українського дрона в окупанта потрапило на відео

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Знищення російського загарбника, скріншот відео
Майстерне влучання українського дрона в окупанта потрапило на відеоhttps://racurs.ua/ua/n192318-maysterne-vluchannya-ukrayinskogo-drona-v-okupanta-potrapylo-na-video.htmlРакурс
Оператор українського FPV-дрона майстерно влучив у російського загарбника, попри спроби останнього втекти або відстрілюватися.
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Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Оператор дрона просто снайпер-ювелір, — наголошується в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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