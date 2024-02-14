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Взрыв в Черном море, видео скриншот
В Черном море затонул еще один российский корабль — СМИ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192365-v-chernom-more-zatonul-esche-odin-rossiyskiy-korabl-smi-video.htmlРакурс
У Чорному морі дрони Головного управління розвідки Міноборони України сьогодні, 14 лютого, вранці підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков».
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В результаті атаки корабель затонув.
Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела у ГУР.
Раніше сьогодні російське міноборони повідомило, що вночі протиповітряна оборона нібито збила шість дронів в акваторії Чорного моря.
Згодом у соцмережах з’явилася інформація, що в районі Алупки − Кацівелі у морі щось палає. Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Крымский ветер».
Знову вибух у морі, навпроти селища Кацівелі, сильна ударна хвиля, — зазначається в описі відео. — Ймовірно, вибухає, боєкомплект корабля. Видно на відео, що для рятувальних робіт підійшов ще один корабель. Також неподалік є підводний човен.
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