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Ракурс
Вибух у Чорному морі, скріншот відео

У Чорному морі затонув ще один російський корабель — ЗМІ (ВІДЕО)

14 лют 2024, 08:48
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У Чорному морі дрони Головного управління розвідки Міноборони України сьогодні, 14 лютого, вранці підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков».


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В результаті атаки корабель затонув.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела у ГУР.

Раніше сьогодні російське міноборони повідомило, що вночі протиповітряна оборона нібито збила шість дронів в акваторії Чорного моря.

Згодом у соцмережах з’явилася інформація, що в районі Алупки − Кацівелі у морі щось палає. Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Крымский ветер».

Знову вибух у морі, навпроти селища Кацівелі, сильна ударна хвиля, — зазначається в описі відео. — Ймовірно, вибухає, боєкомплект корабля. Видно на відео, що для рятувальних робіт підійшов ще один корабель. Також неподалік є підводний човен.

Джерело: Ракурс


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