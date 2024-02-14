Вибух у Чорному морі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192365-u-chornomu-mori-zatonuv-sche-odyn-rosiyskyy-korabel-zmi-video.html

Ракурс

У Чорному морі дрони Головного управління розвідки Міноборони України сьогодні, 14 лютого, вранці підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков».

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В результаті атаки корабель затонув.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела у ГУР.

Раніше сьогодні російське міноборони повідомило, що вночі протиповітряна оборона нібито збила шість дронів в акваторії Чорного моря.

Згодом у соцмережах з’явилася інформація, що в районі Алупки − Кацівелі у морі щось палає. Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Крымский ветер».