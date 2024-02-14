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На ВОТ ввели платную услугу выезда специалистов по выдаче паспортов, фото: Meduza

На ВОТ Луганщины рашисты начали выдавать российские паспорта «на дому»

14 фев 2024, 11:36
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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини почали видавати російські паспорти «на дому».


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Про це сьогодні, 14 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Окупанти дійшли до думки, що якщо людина не йде за паспортом рф, то вона забажає отримати його на дому. Тому ввели платну послугу виїзду спеціалістів за адресою, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що таку послугу можна замовити у так званих «багатофункціональних центрах».

Даєш гроші — можуть привезти документи російського зразка, — зазначають в ОВА. — Тільки от діють ці центри далеко не в усіх населених пунктах так званої «лнр». У деяких прифронтових містах їх відкрили, але там досі немає мобільного зв’язку. Тобто й ця послуга доступна лише в окремих районах.

Источник: Ракурс


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