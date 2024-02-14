На ТОТ Луганщини рашисти почали видавати російські паспорти «на дому»https://racurs.ua/ua/n192370-na-tot-luganschyny-rashysty-pochaly-vydavaty-rosiyski-pasporty-na-domu.htmlРакурс
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини почали видавати російські паспорти «на дому».
Про це сьогодні, 14 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Окупанти дійшли до думки, що якщо людина не йде за паспортом рф, то вона забажає отримати його на дому. Тому ввели платну послугу виїзду спеціалістів за адресою, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що таку послугу можна замовити у так званих «багатофункціональних центрах».
Даєш гроші — можуть привезти документи російського зразка, — зазначають в ОВА. — Тільки от діють ці центри далеко не в усіх населених пунктах так званої «лнр». У деяких прифронтових містах їх відкрили, але там досі немає мобільного зв’язку. Тобто й ця послуга доступна лише в окремих районах.