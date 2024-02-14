На ТОТ Луганщини рашисти почали видавати російські паспорти «на дому»

На ТОТ ввели платну послугу виїзду спеціалістів з видачі паспортів, фото: Meduza

https://racurs.ua/ua/n192370-na-tot-luganschyny-rashysty-pochaly-vydavaty-rosiyski-pasporty-na-domu.html

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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини почали видавати російські паспорти «на дому».

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Про це сьогодні, 14 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Окупанти дійшли до думки, що якщо людина не йде за паспортом рф, то вона забажає отримати його на дому. Тому ввели платну послугу виїзду спеціалістів за адресою, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що таку послугу можна замовити у так званих «багатофункціональних центрах».