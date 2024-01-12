Жителям ТОТ пропонують вугілля в обмін на російські паспорти

https://racurs.ua/ua/n191282-vugillya-za-pasport-rashysty-vygadaly-novyy-sposib-nav-yazuvannya-gromadyanstva-jytelyam-tot.html

Ракурс

Російські загарбники вигадали новий спосіб спонукати українців на тимчасово окупованих територіях отримувати паспорт рф.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

На ТОТ Херсонщини росіяни видають пільгове вугілля, але лише за наявності російського паспорта. таким чином, українці без паспорта, які не мають змогу придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі на ТОТ мінусова температура, а значна кількість сіл без електроенергії через нездатність окупаційної адміністрації забезпечити життєдіяльність регіону.