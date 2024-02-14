Оккупанты готовятся усилить этнические чистки на ВОТ, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n192372-rossiyane-usilyat-etnicheskie-chistki-na-vot-posle-vyborov-putina-cns.html

Ракурс

Російська влада продовжує імплементацію стратегії етнічної чистки українців на тимчасово окупованих територіях України.

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Після проведення запланованих на березень так званих «виборів президента рф» росіяни посилять етнічні чистки на ТОТ. Про це сьогодні, 14 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що стратегія рашистів складається з кількох етапів:

перший етап — проведення системних фільтраційних заходів задля витіснення патріотично налаштованого населення;

на другому етапі росіяни будуть масово депортувати українців на територію рф, таким чином змінюючи етнічний склад українських територій;

на місце українців окупанти планують етнічних росіян. Причиною тому є ускладнення реінтеграції тимчасово окупованих територій після деокупації.