Українські військові з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою FPV-дронів знищили дві російські самохідні гаубиці 2С19 «Мста-С».

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Відповідне відео сьогодні, 14 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Подарунки коханим можуть бути і такими, якщо ти Славко з Князівської бригади і в тебе є FPV дрони, — зазначається в описі відео. — Дві штуки ворожих САУ 2С19 знищено!