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Уничтожение русской артиллерии, скриншот видео
ВСУ FPV-дронами уничтожили две российские САУ «Мста-С» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192374-vsu-fpv-dronami-unichtojili-dve-rossiyskie-sau-msta-s-video.htmlРакурс
Українські військові з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою FPV-дронів знищили дві російські самохідні гаубиці 2С19 «Мста-С».
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Відповідне відео сьогодні, 14 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Подарунки коханим можуть бути і такими, якщо ти Славко з Князівської бригади і в тебе є FPV дрони, — зазначається в описі відео. — Дві штуки ворожих САУ 2С19 знищено!
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