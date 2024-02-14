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Знищення російської артилерії, скріншот відео
ЗСУ FPV-дронами знищили дві російські САУ «Мста-С» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192374-zsu-fpv-dronamy-znyschyly-dvi-rosiyski-sau-msta-s-video.htmlРакурс
Українські військові з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою FPV-дронів знищили дві російські самохідні гаубиці 2С19 «Мста-С».
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Відповідне відео сьогодні, 14 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Подарунки коханим можуть бути і такими, якщо ти Славко з Князівської бригади і в тебе є FPV дрони, — зазначається в описі відео. — Дві штуки ворожих САУ 2С19 знищено!