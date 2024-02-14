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Ракурс
Последствия российских обстрелов Никополя, фото: Днепропетровская ОВА

Рашисты обстреляли Никополь из артиллерии, тяжело ранен мужчина (ВИДЕО)

14 фев 2024, 13:57
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У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російського артилерійського обстрілу важко поранено 33-річного чоловіка.


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Про це сьогодні, 14 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровсьої ОВА Сергій Лисак.

«33-річний чоловік постраждав від артобстрілу Нікополя. Проникаюче поранення грудної порожнини. Важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу, — зазначив чиновник.

Внаслідок атаки у місті також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін. Обстеження території триває.

Крім того, вчора, 13 лютого, надвечір та ще двічі сьогодні вночі ворог з важкої артилерії обстрілював Нікопольщину. Майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Люди не постраждали. На інших територіях області ніч минула без атак.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


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