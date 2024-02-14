Рашисти обстріляли Нікополь з артилерії, важко поранено чоловіка (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192375-rashysty-obstrilyaly-nikopol-z-artyleriyi-vajko-poraneno-cholovika-video.htmlРакурс
У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російського артилерійського обстрілу важко поранено 33-річного чоловіка.
Про це сьогодні, 14 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровсьої ОВА Сергій Лисак.
«33-річний чоловік постраждав від артобстрілу Нікополя. Проникаюче поранення грудної порожнини. Важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу, — зазначив чиновник.
Внаслідок атаки у місті також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін. Обстеження території триває.
Крім того, вчора, 13 лютого, надвечір та ще двічі сьогодні вночі ворог з важкої артилерії обстрілював Нікопольщину. Майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Люди не постраждали. На інших територіях області ніч минула без атак.