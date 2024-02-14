Рашисти обстрілювали Херсон в ніч на 14 лютого, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192373-naslidky-nichnyh-obstriliv-hersona-pokazaly-u-mva-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 лютого, з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра кілька разів обстріляли Херсон.

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Ворог бив по житлових кварталах. Багато пошкоджень зафіксовано у центральній частині міста. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він також опублікував відео, котре показує наслідки обстрілів.

У Херсонській ОВА повідомляють, що за минулу добу — з 06.00 13 лютого по 06.00 14 лютого, ворог здійснив 37 обстрілів Херсонщини, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БПЛА та авіації. Зокрема, по Херсону рашисти спрямували 37 снарядів.

Російські військові поцілили у:

житлові квартали населених пунктів області;

медичні установи та навчальний заклад у Херсоні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.