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В Харьковской области обезвреживают российское минное поле, фото: Нацполиция
Российское двухрядное противотанковое минное поле обезвреживают на Харьковщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192376-rossiyskoe-dvuhryadnoe-protivotankovoe-minnoe-pole-obezvrejivaut-na-harkovschine-video.htmlРакурс
На Харківщині вибухотехніки проводять розмінування обʼєктів критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Там вони виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачами МВЧ-62.
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Про це сьогодні, 14 лютого, повідомила прес-служба Нацполіції, опублікувавши відповідне відео.
Крім того, фахівці оглядають лісові зони, населені пункти, де знаходять інші небезпечні боєприпаси, залишені військовими рф, — зазначають у поліції.
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