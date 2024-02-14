На Харківщині знешкоджують російське мінне поле, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n192376-rosiyske-dvoryadne-protytankove-minne-pole-zneshkodjuut-na-harkivschyni-video.html

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На Харківщині вибухотехніки проводять розмінування обʼєктів критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Там вони виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачами МВЧ-62.

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Про це сьогодні, 14 лютого, повідомила прес-служба Нацполіції, опублікувавши відповідне відео.

Крім того, фахівці оглядають лісові зони, населені пункти, де знаходять інші небезпечні боєприпаси, залишені військовими рф, — зазначають у поліції.

Виявлений ворожий арсенал спеціалісти знищують на окремо відведених територіях.