Аудиоперехват ГУР подтвердил уничтожение «Цезаря Куникова»https://racurs.ua/n192378-audioperehvat-gur-podtverdil-unichtojenie-cezarya-kunikova.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало запис аудіоперехоплення, на якому рашисти підтверджують знищення сьогодні, 14 лютого, вранці російського великого десантного корабля «Цезар Куніков».
Зазначається, що візуальний огляд місця затоплення корабля здійснювали російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресора, а ретранслятором інформації виступав військово-транспортний літак Ан-26 вкс рф.
Спостерігаю уламки та маслянисту пляму, — констатує російський пілот в ході перехопленої розмови.
У ГУР зазначають, що «Цезар Куніков» упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки (так званого «сліпа»), з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою.
За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля — під час затоплення «цезар куніков» був завантажений, — наголошують у розвідці.