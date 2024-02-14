Аудиоперехват ГУР подтвердил уничтожение «Цезаря Куникова»

БДК «Цезарь Куников» уничтожили украинские военные, скриншот видео

https://racurs.ua/n192378-audioperehvat-gur-podtverdil-unichtojenie-cezarya-kunikova.html

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Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало запис аудіоперехоплення, на якому рашисти підтверджують знищення сьогодні, 14 лютого, вранці російського великого десантного корабля «Цезар Куніков».

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Зазначається, що візуальний огляд місця затоплення корабля здійснювали російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресора, а ретранслятором інформації виступав військово-транспортний літак Ан-26 вкс рф.

Спостерігаю уламки та маслянисту пляму, — констатує російський пілот в ході перехопленої розмови.

У ГУР зазначають, що «Цезар Куніков» упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки (так званого «сліпа»), з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою.