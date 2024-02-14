Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото:

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Палата представників Сполучених Штатів Америки зараз не розглядатиме проект щодо допомоги Україні.

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Спікер Палати Майк Джонсон 14 лютого не виноситиме на розгляд законопроект щодо продовження надання грошової допомоги Україні. Про це він заявив у коментарі журналісту Джейку Шерману.

Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні терміни, і саме на цьому зараз зосереджено увагу Палати представників, — зазначив посадовець.

Нагадаємо, 13 лютого американський Сенат підтримав остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, який передбачає виділення цим трьом країнам майже 96 млрд дол. З цієї суми 60 млрд дол. має піти на підтримку України, 14,1 млрд дол. на безпекову допомогу Ізраїлю, 9,2 млрд дол. на гуманітарну допомогу та 4,8 млрд дол. на підтримку регіональних партнерів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Однак цей законопроект ще повинна розглянути Палата представників Конгресу США. Спікер Майк Джонсон вже розкритикував цей документ, а деякі представники Республіканської партії прогнозували, що сенатський законопроект буде «мертвим» після прибуття до Палати.

Загалом для прийняття закону потрібно схвалення двох палат Конгресу. Після цього його може підписати президент Джо Байден і він почне діяти.