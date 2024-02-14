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Агрессор направил ракеты по Большому Бурлуку. Фото:
Агрессор направил ракеты по Большому Бурлуку, много раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n192385-agressor-napravil-rakety-po-bolshomu-burluku-mnogo-ranenyh.htmlРакурс
Ракетний удар по Харківській області завдали російські загарбники в середу, 14 лютого.
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Ворог обстріляв селище Великий Бурлук о 16.16. Попередньо відомо, що вогонь вівся ракетами С-300. Було влучання у двоповерховий житловий будинок та оселю, яка розташована поруч. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.
Внаслідок удару постраждали семеро місцевих мирних жителів. Одного з постраждалих госпіталізували відразу. З-під завалів дістали двох осіб та також направили у лікарню.
Під завалами ще перебувають люди. Рятувальники та всі профільні служби працюють на місці.
Нагадаємо, 14 лютого російські загарбники використали балістичне озброєння для обстрілу Миколаївки в Донецькій області. У зоні ураження опинилася житлова забудова. Загинули дві жінки, а ще одна цивільна особа дістала поранення.
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