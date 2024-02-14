Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Агресор спрямував ракети по Великому Бурлуку. Фото:

Агресор спрямував ракети по Великому Бурлуку, багато поранених (ФОТО)

14 лют 2024, 18:50
999

Ракетний удар по Харківській області завдали російські загарбники в середу, 14 лютого.


.

Ворог обстріляв селище Великий Бурлук о 16.16. Попередньо відомо, що вогонь вівся ракетами С-300. Було влучання у двоповерховий житловий будинок та оселю, яка розташована поруч. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Внаслідок удару постраждали семеро місцевих мирних жителів. Одного з постраждалих госпіталізували відразу. З-під завалів дістали двох осіб та також направили у лікарню.

Під завалами ще перебувають люди. Рятувальники та всі профільні служби працюють на місці.

Наслідки обстрілу. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 14 лютого російські загарбники використали балістичне озброєння для обстрілу Миколаївки в Донецькій області. У зоні ураження опинилася житлова забудова. Загинули дві жінки, а ще одна цивільна особа дістала поранення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів