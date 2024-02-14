Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин

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Донецька область регулярно потерпає від обстрілів російських загарбників.

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У середу, 14 лютого, ворог вбив чотирьох цивільних. В Авдіївці жертвами стали дві літні жінки, а в селі Багатир Великоновосілківської громади — двоє чоловіків. Крім того, у Багатирі двоє осіб дістали поранення. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Очільник області додав, що в Багатирі селі пошкоджено сім приватних будинків, аптека та крамниця.

Ворог умисно б'є по мирних жителях області. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку, — зазначив Філашкін.

Нагадаємо, 14 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Харківській області — ворог атакував ракетами С-300 селище Великий Бурлук. Зафіксоване влучання у двоповерховий житловий будинок та оселю, яка розташована поруч. Постраждали семеро осіб, під завалами ще перебувають люди.