ВСУ отразили более 25 атак врага в районе Авдеевки. Фото:

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Ракурс

Бої за Авдіївку Донецької області не припиняються.

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На Авдіївському напрямку українські військові відбили понад 25 атак ворога в районі Авдіївки та ще три атаки в районах Сєверного та Невельського. Росіяни за підтримки авіації все ще намагаються захопити місто. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 14 лютого.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони також продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки. Тут ворог понад два десятки разів намагався покращити тактичне становище.

ЗСУ також відбили ворожі штурми на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Упродовж сьогоднішнього дня авіація Повітряних сил завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника. А ракетні війська завдали ураження по шести районах зосередження особового складу, п’яти артилерійських засобах, двох складах боєприпасів, трьох засобах радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Нагадаємо, командування ОСУВ «Таврія» заявило, що загарбники стягнули на Оріхівський напрямок у Запорізькій області угруповання рівне силам в районі Авдіївки. Там зараз відносне затишшя, але росіяни готуються йти у наступ.