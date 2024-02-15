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Ракурс
Разведчики дронами сожгли российскую РЛС вместе с обслугой

Разведчики дронами сожгли «российскую гордость» — РЛС вместе с обслугой (ВИДЕО)

15 фев 2024, 08:42
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13 лютого спецпризначенці групи ГУР МО України «Гуси-9» завдали ударів по російській станції радіолокації «Каста-2Е2» в районі російсько-українського кордону.


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«Каста-2Е2» ― рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду, призначена для:

  • контролю повітряного простору;
  • визначення координат;
  • розпізнавання повітряних цілей.

Вказана станція здатна виявляти об'єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі на систему управління ППО.

Дальність виявлення ― до 150 км.

Внаслідок вогневого ураження російська «Каста-2Е2» виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат.

До удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над прикордонними з Україною областями Московії.

Источник: Ракурс


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