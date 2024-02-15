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Розвідники дронами спалили російську РЛС разом з обслугою
Розвідники дронами спалили «російську гордість» — РЛС разом з обслугою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192396-rozvidnyky-dronamy-spalyly-rosiysku-gordist-rls-razom-z-obslugou-video.htmlРакурс
13 лютого спецпризначенці групи ГУР МО України «Гуси-9» завдали ударів по російській станції радіолокації «Каста-2Е2» в районі російсько-українського кордону.
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«Каста-2Е2» ― рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду, призначена для:
- контролю повітряного простору;
- визначення координат;
- розпізнавання повітряних цілей.
Вказана станція здатна виявляти об'єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі на систему управління ППО.
Дальність виявлення ― до 150 км.
Внаслідок вогневого ураження російська «Каста-2Е2» виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат.
До удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над прикордонними з Україною областями Московії.