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Ракурс
Розвідники дронами спалили російську РЛС разом з обслугою

Розвідники дронами спалили «російську гордість» — РЛС разом з обслугою (ВІДЕО)

15 лют 2024, 08:42
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13 лютого спецпризначенці групи ГУР МО України «Гуси-9» завдали ударів по російській станції радіолокації «Каста-2Е2» в районі російсько-українського кордону.


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«Каста-2Е2» ― рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду, призначена для:

  • контролю повітряного простору;
  • визначення координат;
  • розпізнавання повітряних цілей.

Вказана станція здатна виявляти об'єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі на систему управління ППО.

Дальність виявлення ― до 150 км.

Внаслідок вогневого ураження російська «Каста-2Е2» виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат.

До удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над прикордонними з Україною областями Московії.

Джерело: Ракурс


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