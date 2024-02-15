Силы ПВО уничтожили ночью над Украиной 13 ракет

https://racurs.ua/n192398-pvo-sbila-13-rossiyskih-raket-sredi-nih-iskander.html

Ракурс

Сили ППО під час російської атаки збили 13 ракет різних типів, повідомили в Повітряних силах.

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Вночі 15 лютого російські нацисти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 (північнокорейський варіант), зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Як повідомили в командуванні повітряних сил, зафіксовано пуски 26 ракет різних типів. Сили ППО збили: вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

балістичну ракету «Іскандер-М"/KN-23;

дві крилаті ракети «Калібр»;

дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Через атаку рф на Україну Польща уранці 15 лютого підняла в небо винищувачі. Оперативне командування Збройних сил повідомляє, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації росії, пов’язана із завданням ракетних ударів по території України.