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Сили ППО знищили вночі над Україною 13 ракет
ППО збила 13 російських ракет, серед них є «Іскандер»https://racurs.ua/ua/n192398-ppo-zbyla-13-rosiyskyh-raket-sered-nyh-ie-iskander.htmlРакурс
Сили ППО під час російської атаки збили 13 ракет різних типів, повідомили в Повітряних силах.
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Вночі 15 лютого російські нацисти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 (північнокорейський варіант), зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.
Як повідомили в командуванні повітряних сил, зафіксовано пуски 26 ракет різних типів.
Сили ППО збили:
- вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- балістичну ракету «Іскандер-М"/KN-23;
- дві крилаті ракети «Калібр»;
дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Через атаку рф на Україну Польща уранці 15 лютого підняла в небо винищувачі. Оперативне командування Збройних сил повідомляє, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації росії, пов’язана із завданням ракетних ударів по території України.
Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ми моніторимо ситуацію. Попереджаємо, що залучена польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни, — йдеться в повідомленні.