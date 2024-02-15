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Мэр Львова показал последствия утренней атаки по городу – выбито более 400 окон
Мэр Львова показал последствия утренней атаки по городу — выбито более 400 окон (ФОТО)https://racurs.ua/n192400-mer-lvova-pokazal-posledstviya-utrenney-ataki-po-gorodu-vybito-bolee-400-okon-foto.htmlРакурс
Про наслідки ранкової атаки ворога на Львів розповіла місцева влада.
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Постраждало дві школи та один садок. Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків, написав у своїх соцмережах мер Андрій Садовий.
Пошкоджені внаслідок ракетного удару по Львову навчальні заклади тимчасово переходять на дистанційне навчання. Йдеться про школу № 45 та приватну Школу вільних та небайдужих.
Також пошкоджений дитячий садочок № 165.
Сили ППО під час російської атаки збили 13 ракет різних типів, повідомили в Повітряних силах. Війська РФ випустили по Україні 26 ракет — крилаті різних типів, зокрема «Калібр», балістичні «Іскандер», керовані С-300, авіаційні Х-59.
Садовий писав раніше, що на Львів летіло приблизно 10 ракет рф.
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