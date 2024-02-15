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Мэр Львова показал последствия утренней атаки по городу – выбито более 400 окон

Мэр Львова показал последствия утренней атаки по городу — выбито более 400 окон (ФОТО)

15 фев 2024, 10:07
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Про наслідки ранкової атаки ворога на Львів розповіла місцева влада.


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Постраждало дві школи та один садок. Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків, написав у своїх соцмережах мер Андрій Садовий.

Пошкоджені внаслідок ракетного удару по Львову навчальні заклади тимчасово переходять на дистанційне навчання. Йдеться про школу № 45 та приватну Школу вільних та небайдужих.

Також пошкоджений дитячий садочок № 165.

Сили ППО під час російської атаки збили 13 ракет різних типів, повідомили в Повітряних силах. Війська РФ випустили по Україні 26 ракет — крилаті різних типів, зокрема «Калібр», балістичні «Іскандер», керовані С-300, авіаційні Х-59.

Садовий писав раніше, що на Львів летіло приблизно 10 ракет рф.

Источник: Ракурс


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