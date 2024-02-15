Если Трамп выигрывает выборы, он рассматривает возможность заставить россию и Украину возобновить переговоры

https://racurs.ua/n192402-esli-tramp-vyigryvaet-vybory-on-rassmatrivaet-vozmojnost-zastavit-rossiu-i-ukrainu-vozobnovit.html

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володимир путін заявив, що на посаді президента США для Москви кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп.

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Він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації. Але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому висловить довіру американський народ, — заявив російський диктатор.

Трамп у відповідь сказав, що ці слова путіна стали для нього «компліментом», та нагадав, що за часів свого президентства він запровадив санкції проти газопроводу «Північний потік-2», але адміністрація Байдена їх скасувала.

Водночас агенція Bloomberg з посиланням на джерела повідомила, що радники Трампа обговорювали можливість посадити Зеленського та Путіна за стіл переговорів у разі перемоги Трампа на виборах.

За їхніми словами, політичні радники обговорювали можливість «посадити» росію та Україну за стіл переговорів на початку можливого нового президентського терміну Трампа.