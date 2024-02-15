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Если Трамп выигрывает выборы, он рассматривает возможность заставить россию и Украину возобновить переговоры
Если Трамп выигрывает выборы, он рассматривает возможность заставить россию и Украину возобновить переговорыhttps://racurs.ua/n192402-esli-tramp-vyigryvaet-vybory-on-rassmatrivaet-vozmojnost-zastavit-rossiu-i-ukrainu-vozobnovit.htmlРакурс
володимир путін заявив, що на посаді президента США для Москви кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп.
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Він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації. Але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому висловить довіру американський народ, — заявив російський диктатор.
Трамп у відповідь сказав, що ці слова путіна стали для нього «компліментом», та нагадав, що за часів свого президентства він запровадив санкції проти газопроводу «Північний потік-2», але адміністрація Байдена їх скасувала.
Водночас агенція Bloomberg з посиланням на джерела повідомила, що радники Трампа обговорювали можливість посадити Зеленського та Путіна за стіл переговорів у разі перемоги Трампа на виборах.
За їхніми словами, політичні радники обговорювали можливість «посадити» росію та Україну за стіл переговорів на початку можливого нового президентського терміну Трампа.
За словами одного з радників, рішення України повернутися до переговорів може вплинути на обіцянку припинити американську військову допомогу. росія, навпаки, може опинитися під загрозою посилення підтримки Києва з боку США.
Кілька радників Трампа, зокрема Ларрі Кудлоу та Роберт О’Браєн, також публічно виступали за посилення санкцій проти російського Центробанку, щоб вплинути на рішення путіна продовжувати війну, зазначає Bloomberg.
Джерела агентства додали, що ніхто з команди Трампа не веде переговори з російськими та українськими посередниками, оскільки згідно із законодавством США приватним організаціям заборонено вести переговори на такому рівні від імені уряду країни.
Крім того, за даними агентства, союзники Трампа обговорюють ідею «дворівневого НАТО», де дія п’ятої статті Північноатлантичного договору буде поширена лише на країни, які досягли своїх цілей щодо витрат на оборону. Деякі союзники Трампа також виступають за введення нових мит для відстаючих країн НАТО.
Як зазначає Bloomberg, якщо ці ініціативи будуть реалізовані, вони радикально змінять десятиліття міжнародної політики США та призведуть до розколу НАТО, який визначав європейську безпеку під час холодної війни.
У червні 2023 року в інтерв’ю Reuters Дональд Трамп визнав, що Україні, можливо, доведеться поступитися частиною територій України росії, щоб зупинити війну. Головною умовою припинення війни влада України вважає виведення військ з рф з усією територією країни.
росія наполягала на тому, щоб Київ визнав анексовані та захоплені російськими військами території України російськими. Москва регулярно звинувачує Київ у припиненні переговорів, які відбулися на початку війни.
Трамп неодноразово заявляв, що США вкладають занадто багато влади та ресурсів у НАТО, а також погрожував виходом країни з Північноатлантичного альянсу. 11 лютого, виступаючи на передвиборчому мітингу в Південній Кароліні, політик заявив, що погрожував «спонукати росію» атакувати країни НАТО, які не виконують свої фінансові зобов’язання перед альянсом. Виконуючий обов’язки президента США і конкурент Трампа на виборах Джо Байден назвав його заяви «ганебними» і «антиамериканськими».
The New York Times повідомила, що через можливе повернення Трампа в Білий дім політики в Німеччині почали неофіційне обговорення перспектив НАТО без США як лідера альянсу.
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