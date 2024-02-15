Снабжение в Авдеевку затруднено, ВСУ применили запасную логистическую артерию

https://racurs.ua/n192407-snabjenie-v-avdeevku-zatrudneno-vsu-primenili-zapasnuu-logisticheskuu-arteriu.html

Ракурс

Постачання в Авдіївку ускладнено, ЗСУ застосували запасну логістичну артерію.

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Про це заявили у ЗСУ 15 лютого під час телемарафону.

Що стосується Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення щодо цього постачання в Авдіївку та евакуація з міста ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно, — зазначив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

Окупанти намагаються пройти західніше Авдіївського коксохіму, але там зустрічають гідний опір з боку українських воїнів.

«Ракурс» писав 15 лютого, що Третю ОШБр терміново передислокували в район Авдіївки, але ситуація у місті «надзвичайно критична».

Також підрозділ зазначив, що за період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам армії РФ «було завдано критичного ураження».

Водночас об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби, — наголосили військові ЗСУ.

За даними Генштабу, минулої доби війська РФ здійснили 40 атак на Авдіївському напрямку.