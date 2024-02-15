Уничтожение наблюдательного пункта рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n192422-sso-zachistili-nabludatelnye-posty-rashistov-na-ujnom-napravlenii-video.html

Ракурс

Українські військові з 73-го морського центру ССО знищили спостережні пункти ворога на південному напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 15 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування ССО.

Зазначається, що під час ведення спеціальної розвідки оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника:

для знищення ворога оператор безпілотного авіакомплексу завдав по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрона з системою скиду;

після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО;

окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку.