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Ракурс
Знищення спостережного пункту рашистів, скріншот відео

ССО зачистили спостережні пости рашистів на південному напрямку (ВІДЕО)

15 лют 2024, 19:38
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Українські військові з 73-го морського центру ССО знищили спостережні пункти ворога на південному напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 15 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Командування ССО.

Зазначається, що під час ведення спеціальної розвідки оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника:

  • для знищення ворога оператор безпілотного авіакомплексу завдав по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрона з системою скиду;
  • після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО;
  • окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку.

Професійно здійснені спеціальні дії операторів ССО у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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