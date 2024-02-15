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Ракурс
Російського репера взяли у полон, скріншот відео

«Молодого репера» з рф взяли у полон на південному напрямку (ВІДЕО)

15 лют 2024, 17:57
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Захисники України на південному напрямку взяли в полон «молодого репера» з росії.


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Відповідне відео сьогодні, 15 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Оперативного командування «Захід».

На обличчі у тіхона толстопятова тату. В дитинстві займався репом. Але не зміг. 21-річний зек з росії вирішив піти воювати проти України і потрапив в полон. Тепер його головним треком в житті буде суд і обвинувачення у військових злочинах, — зазначається в описі відео.

На відео рашист розповідає, що частина російських військових прямо говорила його соратникам, що вони «м'ясо», інші ж обманювали їх, обіцяючи, що нібито «буде підтримка».

Джерело: Ракурс


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