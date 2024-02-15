Российского рэпера взяли в плен, скриншот видео

https://racurs.ua/n192419-molodogo-repera-iz-rf-vzyali-v-plen-na-ujnom-napravlenii-video.html

Ракурс

Захисники України на південному напрямку взяли в полон «молодого репера» з росії.

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Відповідне відео сьогодні, 15 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Оперативного командування «Захід».

На обличчі у тіхона толстопятова тату. В дитинстві займався репом. Але не зміг. 21-річний зек з росії вирішив піти воювати проти України і потрапив в полон. Тепер його головним треком в житті буде суд і обвинувачення у військових злочинах, — зазначається в описі відео.

На відео рашист розповідає, що частина російських військових прямо говорила його соратникам, що вони «м'ясо», інші ж обманювали їх, обіцяючи, що нібито «буде підтримка».