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Военные потери россии превысили 400 тыс. военных. Фото:

Военные потери россии превысили 400 тыс. оккупантов

16 фев 2024, 09:51
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Втрати російської федерації у війні з Україною становлять вже близько 400 тис. 300 солдатів, офіцерів та найманців.


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За минулу добу Сили оборони ліквідували 1 тис. 210 окупантів, знищили 23 танки, 39 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 265 одиниць автомобільної техніки та чотири — спеціальної. Про це 16 лютого Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 400 тис. 300 (+1 тис. 210) осіб,
  • танків — 6 тис. 465 (+23) од,
  • бойових броньованих машин — 12 тис. 129 (+39) од,
  • артилерійських систем — 9 тис. 641 (+21) од,
  • РСЗВ — 984 (+0) од,
  • засоби ППО — 671 (+0) од,
  • літаків — 332 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7 тис. 408 (+4),
  • крилаті ракети — 1 тис. 895 (+13),
  • кораблі/катери — 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12 тис. 716 (+25) од,
  • спеціальна техніка — 1 тис. 528 (+4)

Нагадаємо, військовий репортер CNN Фредерік Плейтген став гостем ток-шоу, в якому розповів ведучій Сандрі Майшбергер про свій останній візит на фронт. Журналіст розповів, що його шокували масштаби військових втрат окупантів в Україні.

Источник: Ракурс


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