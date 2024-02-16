Військові втрати рф перевищили 400 тис. військових. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192433-viyskovi-vtraty-rosiyi-perevyschyly-400-tys-okupantiv.html

Ракурс

Втрати російської федерації у війні з Україною становлять вже близько 400 тис. 300 солдатів, офіцерів та найманців.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували 1 тис. 210 окупантів, знищили 23 танки, 39 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 265 одиниць автомобільної техніки та чотири — спеціальної. Про це 16 лютого Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 400 тис. 300 (+1 тис. 210) осіб,

танків — 6 тис. 465 (+23) од,

бойових броньованих машин — 12 тис. 129 (+39) од,

артилерійських систем — 9 тис. 641 (+21) од,

РСЗВ — 984 (+0) од,

засоби ППО — 671 (+0) од,

літаків — 332 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7 тис. 408 (+4),

крилаті ракети — 1 тис. 895 (+13),

кораблі/катери — 25 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 12 тис. 716 (+25) од,

спеціальна техніка — 1 тис. 528 (+4)

Нагадаємо, військовий репортер CNN Фредерік Плейтген став гостем ток-шоу, в якому розповів ведучій Сандрі Майшбергер про свій останній візит на фронт. Журналіст розповів, що його шокували масштаби військових втрат окупантів в Україні.