Оккупанты применили фосфор в Авдеевке. Фото:

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Фосфорні боєприпаси по позиціях українських захисників в Авдіївці почали застосовувати російські військові.

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Від вибухів фосфорних снарядів відбувається загоряння цистерн з мазутом на території Авдіївського коксохімічного заводу, де зараз перебувають українські захисники. Отруйний смог розповсюджується всією територією підприємства. Про це 16 лютого Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України повідомила у Telegram.

Крім того, ворог активно залучає для обстрілів авіацію. За добу окупанти скидають на місто по 60 керованих авіаційних бомб. Це дуже велика кількість озброєння на невеликий плацдарм.

Також цілодобово загарбники ведуть обстріл з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Навали піхоти та штурми бронетехніки тривають безперервно.

Станом на зараз це — новий «дім» Третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує? Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат, — зазначили в 3-й ОШБр.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що 15 лютого ситуація в Авдіївці була складною, але контрольованою. У межах міста точаться запеклі бої, а українські Сили оборони застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога. Також відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами ЗСУ на загрозливих напрямках.