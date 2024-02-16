Алексей Навальный скончался в российской колонии. Фото: ТАСС

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Олексій Навальний помер під час відбування покарання у російській колонії.

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Опозиціонер російського диктатора володимира путіна пішов із життя на території колонії № 3. Про це 16 лютого повідомило агентство TACC з посиланням на повідомлення Федеральної служби виконання покарань рф Ямало-Ненецького автономного округу.

Зазначається, що Навальному стало погано після прогулянки й він одразу втратив свідомість. Російські тюремники заявили, що медики нібито намагалися його реанімувати, але це не допомогло. Вони констатували смерть Навального.

Пропагандистський телеканал Russia Today заявив, що в Навального відірвався тромб.

Адвокат Навального Леонід Соловйов заявив «Новій газеті», що відвідував Навального у 14 лютого й тоді «все тоді було нормально».

У Кремлі вже відреагували на смерть опозиціонера. Прес-секретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що у нього немає відомостей про причину смерті й це все повинні встановити експерти. Речник диктатора додав, що «путіну доповіли про смерть Навального».

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний перебував в ув’язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року його засудили до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про «екстремізм».

Джерела: Russia Today, «Нова газета», ТАСС