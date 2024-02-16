Трамп проиграл дело о мошенничестве, ему светит 364 млн долл. штрафа Трамп проиграл дело о мошенничестве, ему светит 364 млн долл. штрафа

https://racurs.ua/n192463-tramp-proigral-delo-o-moshennichestve-emu-svetit-364-mln-doll-shtrafa.html

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Суддя Верховного суду Нью-Йорка у п’ятницю зобов’язав Трампа сплатити 364 млн дол. штрафу, винісши значний штраф після багатомісячного цивільного процесу, під час якого генеральний прокурор Нью-Йорка звинуватив Трампа та інших у фінансових махінаціях.

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Трамп не може обіймати посади офіцера чи директора жодної нью-йоркської компанії протягом трьох років, повідомляє CNBC.

Остаточне рішення виніс суддя Верховного суду Манхеттена Артур Енґорон, який проводив судовий розгляд без участі присяжних.

Трамп може подати апеляцію на це рішення.

Судовий розгляд відбувся за позовом генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, яка звинуватила Трампа, двох його дорослих синів, його компанію і топменеджерів у шахрайському роздуванні активів Трампа з метою збільшення його статків і отримання різних фінансових привілеїв.

У досудовому рішенні Енґорон постановив винести рішення в порядку спрощеного провадження за основною підставою позову Джеймса — що відповідачі вчинили шахрайство, порушуючи закони Нью-Йорка.

Енґорон констатував, що звіти про фінансовий стан Трампа за період з 2014 по 2021 рік завищили вартість його активів на суму від 812 мільйонів доларів до 2,2 мільярда доларів.

Енґорон також постановив анулювати бізнес-сертифікати відповідачів і призначити незалежного керуючого для управління процесом ліквідації корпоративних структур Трампа. Деякі експерти назвали це рішення «смертним вироком» для Trump Organization.

На лаві підсудних Трамп виступив проти Енґорона і Джеймса. Трамп також розкритикував свого колишнього посередника та особистого адвоката Майкла Коена, який засвідчив, що Трамп наказав йому неправдиво маніпулювати своїми статками.

Протягом чотирьох тижнів Трамп двічі порушив заборону на розмови, за що був оштрафований на загальну суму 15 тисяч доларів.

Історія справи

31 серпня, прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс закликала суд визнати Трампа шахраєм ще до слухань у суді.

26 вересня у суді штату Нью-Йорк суддя Артур Енгорон визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у шахрайстві у справі за позовом генпрокурора штату Летіції Джеймс постановив, що пан Трамп завищив вартість свого майна, щоб отримати вигідні позики.

27 жовтня суд постановив, що донька експрезидента США Дональда Трампа Іванка Трамп повинна дати свідчення у справі про бізнес-шахрайство проти своїх братів і батька в Нью-Йорку.

У п’ятницю, 2 лютого, суд штату Нью-Йорк у справі про цивільне шахрайство на суму 370 мільйонів доларів проти експрезидента Трампа переніс ухвалення рішення на середину лютого.