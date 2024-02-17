Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: geomap.com.ua

https://racurs.ua/n192466-rashisty-vyveli-v-chernoe-more-podlodku-s-kalibrami-infografika.html

Ракурс

росія вчора, 16 лютого, ввечері вивела у Чорне море підводний човен, який має спорядження до чотирьох крилатих ракет типу «Калібр».

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначалося, що через штормову погоду інші ворожі кораблі розташовувалися у пунктах базування.

Станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 17 лютого, у Чорному морі перебували вже два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.

У Середземному морі — два ворожі кораблі серед яких один носій «калібрів», загальний залп якого становить до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.