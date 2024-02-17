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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: geomap.com.ua
Рашисти вивели у Чорне море підводний човен з «калібрами» (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n192466-rashysty-vyvely-u-chorne-more-pidvodnyy-choven-z-kalibramy-infografika.htmlРакурс
росія вчора, 16 лютого, ввечері вивела у Чорне море підводний човен, який має спорядження до чотирьох крилатих ракет типу «Калібр».
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Зазначалося, що через штормову погоду інші ворожі кораблі розташовувалися у пунктах базування.
Станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 17 лютого, у Чорному морі перебували вже два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.
У Середземному морі — два ворожі кораблі серед яких один носій «калібрів», загальний залп якого становить до восьми ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.