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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: geomap.com.ua

Рашисти вивели у Чорне море підводний човен з «калібрами» (ІНФОГРАФІКА)

17 лют 2024, 09:24
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росія вчора, 16 лютого, ввечері вивела у Чорне море підводний човен, який має спорядження до чотирьох крилатих ракет типу «Калібр».


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначалося, що через штормову погоду інші ворожі кораблі розташовувалися у пунктах базування.

Станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 17 лютого, у Чорному морі перебували вже два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.

У Середземному морі — два ворожі кораблі серед яких один носій «калібрів», загальний залп якого становить до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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