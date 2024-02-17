Количество заблокированных в Польше грузовиков назвали в ГПСУ

В Польше проходят акции по блокированию границы, фото: «Цензор.нет»

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Польські протестувальники станом на ранок сьогоднішнього дня, 17 лютого, блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Вчора вони почали блокувати і пункт пропуску «Краківець».

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У чергах стоять 3 тис. 300 вантажівок. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зазначається, шо наразі найбільша черга на пунктах пропуску

«Краківець» — 1600 вантажівок;

«Ягодин» — 550 вантажівок.

За словами Демченка, пункт пропуску «Шегині» у п’ятницю перетнули 45 вантажівок, з яких 25 в бік України — тобто фактично кордон за годину проходить одна вантажівка. У пункті пропуску «Ягодин» за добу перетнуло кордон близько 140 вантажівок, 108 з яких — у бік України.

На території Польщі біля кордону з Україною з 9 лютого тривають акції протесту на автошляхах, які ведуть через пункти пропуску «Дорогуськ-Ягодин» та «Гребенне-Рава-Руська».

12 лютого польські фермери також обмежили рух автодорогами, які ведуть через пункти пропуску «Зосин-Устилуг» та «Долгобичув-Угринів», і знову заблокували «Шегині». 16 лютого вони заблокували і пункт пропуску «Краківець — Корчова».

Джерело: «Укрінформ»